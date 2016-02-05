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فيديو: ميلاد "سحلية" أقدم من "الديناصور" في بريطانيا

5/2/2016

شهدت حديقة "تشيستر زو" التي تعد من أكبر حدائق الحيوان في بريطانيا، خروج سحلية جديدة من نوع التواتارا "Tuatara" إلى الحياة.

وسحلية "التواتارا" نوع من الزواحف الشبيهة بالسحالي يعيش فقط على جزر قليلة وصغيرة بعيداً عن ساحل نيوزيلندا .

وحسب مسؤولي حديقة "تشيستر زو" فإن هذه أول "تواتارا" تولد خارج نيوزيلندا منذ 70 مليون سنة.

وتعد سحلية التواتارا آخر الأحياء التي تنتمي إلى مجموعة الزواحف القديمة التي ظهرت على ظهر الأرض قبل أكثر من 225 مليون سنة.

وحسب "بوابة المعرفة" فإن سحلية التواتارا ذات جلد محرشف، رمادي ومخضر، كما يوجد بها عُرف قشري أسفل الظهر والذنب. وتنمو الذكور حتى يزيد طولها عن 60سم بينما تكون الإناث أقصر قليلاً.

ولهذه السحلية أسنان حادة تمزق بها الفريسة بسهولة كما أن أذنابها تنفصل بسهولة، فإذا استطاع العدو إمساك الذنب فإنها تطرح ذنبها وتهربُ ثم ينمو لها ذنب جديد.

بعد التزاوج مع الذكر تحمل الأنثى من 8 إلى 15 بيضة داخل جسمها لمدة تقارب العام، ثم تضع بيضها في جحر حيث ينمو لأكثر من عام قبل الفقس. ولا يوجد هناك بيض لأي من الزواحف الأخرى يستغرق نموه مثل هذه المدة الطويلة.

تنمو سحلية التواتارا بطيئًا، ولا تتزاوج حتى يصل عمرها إلى حوالي 20 عاماً. وتعيش هذه الحيوانات طويلاً ويعرف أن أطولها عمراً قد وصل إلى 77 عاماً.

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