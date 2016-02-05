فيديو: جماهير النادي المصري تقتحم استاد بورسعيد بمصر

في مصر، اقتحم المئات من جماهير النادي المصري بمحافظة بورسعيد ستاد بورسعيد للمرة الأولى عقب إغلاقه منذ الأحداث التي راح ضحيتها 72 من جماهير النادي الأهلي.

وكان عدد من جماهير المصري البورسعيدي يطلقون على أنفسهم اسم أولتراس "جرين إيجلز" دعوا إلى تنظيم فعالية للمطالبة بالعدالة في محاكمة المتهمين بقضية أحداث الاستاد، والمساواة وعدم الكيل بمكيالين في التعامل معهم، على حد قولهم.

ووقع في الأول من فبراير/ شباط 2012، ما عُرف بمذبحة "بورسعيد" أو "مباراة الموت" داخل ستاد بورسعيد "شمال القاهرة" عقب مباراة كرة قدم بين فريقي المصري، والأهلي، وراح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي، ومئات المصابين، بعدما أغلقت قوات الأمن المصرية بوابات الاستاد على المشجعين، وتركتهم للموت نتيجة للتزاحم والتراشق والاشتباكات مع مشجعي الفريق المصري.

ويعد الحادث أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية، وقد وصفه كثيرون بـ"المذبحة" أو "المجزرة".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 9 من يونيو/ حزيران الماضي، بإعدام 11 متهماً في جلسة إعادة قضية أحداث "مذبحة استاد بورسعيد"، إضافة إلى الحكم ببراءة 21 متهمًا، والسجن 15 عامًا لـ10 متهمين، و5 سنوات لـ14 متهمًا والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لـ3 متهمين من بينهم مدير الأمن الأسبق ببورسعيد.

وردد المشاركون في مسيرة بورسعيد اليوم هتافات من بينها :"بالروح بالدم نفديكِ يا بورسعيد". "بورسعيد يا دولة جمهورك كله عتاولة". "يارب العالمين اخواتنا مظلومين". "واحد اتنين حق البلد فين". ورفعوا لافتات كتب عليها:"مظلوم". موجهين رسالة إلى رئيس الجمهورية عبر لافتة كتب عليها :"يا سيادة الرئيس بورسعيد رمز الصمود والنضال . كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".