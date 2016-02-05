فيديو: إبداع ملفت في نحت تماثيل من الثلج باليابان

افتتحت مدينة سابورو اليابانية الجمعة مهرجان "سابورو" السنوي السابع والستين للمنحوتات الثلجية بحضور آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويضم المهرجان في نسخته العالم الحالي نحو 199 عملا فنيا من الثلوج والجليد، ويتوقع منظمو المعرض حضور أكثر من مليوني شخص لزيارة المهرجان الممتد من الخامس وحتى الحادي عشر من فبراير/شباط الحالي.

وانطلق ”مهرجان سابورو للثلوج“ تحت رعاية الجمعية السياحية لمدينة سابورو في العام 1950.

ولدت فكرة المهرجان في ”حديقة أوودوري“ التي كانت تستخدم مكبا لتفريغ الثلوج التي تهطل بكثافة على المدينة خلال فصل الشتاء، حيث استغل طلبة من المرحلة الإعدادية والثانوية تلك الثلوج المتراكمة في نحت 6 مجسمات وتماثيل من الثلوج بارتفاعات تتراوح بين 3 ـ 5 أمتار.

كان ذلك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية التي انتهت بهزيمة اليابان وكانت الظروف المعيشية لاتزال صعبة، حيث كان الناس يعانون نقصا حادا في المواد الغذائية ومستلزمات الحياة الأساسية. وبرغم عدم امتلاك الطلاب الدراية الكافية عن صنع المنحوتات الثلجية فقد كانوا يقومون بجلب الأدوات المخصصة ويعملون على النحت.