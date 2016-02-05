صحيفة: "ريجيني" كتب مقالات تنتقد النظام المصري

الطالب الإيطالي القتيل – جوليو ريجيني

نشرت صحيفة إيل مانيفستو الإيطالية (الجمعة) مقالا للطالب الإيطالي الذي عُثر على جثته بجوار طريق سريع خارج القاهرة وبها آثار تعذيب وقالت إنه كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية.

ونشرت صحيفة إيل مانيفستو ذات التوجه اليساري التي تصدر في روما آخر مقال للشاب القتيل جوليو ريجيني وقالت إن الطالب (28 عاما) كتبه قبل اختفائه في 25 يناير كانون الثاني الماضي، والذي كان قد عثر على جثته الأربعاء الماضي.

ويصف المقال الصعوبات التي تواجه النقابات المستقلة في مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرت الصحيفة المقال في صفحتها الأولى تحت عنوان "الشاهد".

وكتب ريجيني في الفقرة الأولى من مقاله "يسيطر الرئيس عبد الفتاح السيسي على البرلمان المصري بأكبر عدد من أفراد الشرطة والجيش في تاريخ البلاد وتُصنف مصر ضمن أسوأ الدول فيما يتعلق باحترام حرية التعبير."

وقالت الصحيفة إن ريجيني "كان يخشى على حياته" مبررة ذلك باستخدامه اسما مستعارا في هذا المقال وفي مقالات سابقة انتقد فيها أيضا حكومة السيسي رغم أن ريجيني لم يشر لأي تهديد محدد.

وأضافت الصحيفة "لا نعرف من اغتاله ولماذا؟ لكننا نطالب بمعرفة الحقيقة" ، وبينما يتوجه مختصون من الشرطة الإيطالية إلى القاهرة للمشاركة في التحقيق قال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على صفحة الوزارة على فيسبوك إن لدى البلدين "رغبة مشتركة لمعرفة أسباب الحادث ومن يقف وراءه."

وأضاف البيان أن الطرفين حريصان على "ضرورة تفويت الفرصة على أي طرف يتربص بالعلاقات المصرية الإيطالية المتميزة ويسعى إلى استغلال مثل تلك الأحداث لإعطاء انطباعات كاذبة لا تستند على أي حقائق لتحقيق مصالح معروفة وظاهرة للجميع."

واستدعت وزارة الخارجية الإيطالية أمس الخميس السفير المصري في روما للتعبير عن قلقها من موت ريجيني وتحدث رئيس الوزراء ماتيو رينتسي عبر الهاتف مع السيسي وطلب منه مشاركة جهات إيطالية في التحقيق وسرعة إعادة جثة الطالب إلى إيطاليا.

وقالت مصادر بوزارة الخارجية وفي مكتب رئيس الوزراء إن من المنتظر عودة جثمان ريجيني لإيطاليا السبت حيث سيتم تشريحها، واختفى ريجيني طالب الدراسات العليا بجامعة كمبريدج البريطانية في الذكرى الخامسة للانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعدما حكم البلاد 30 عاما.

وقال مسؤولون أمنيون إن جثته وجدت ملقاة بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية ، فيما تقول جماعات حقوقية إن الشرطة المصرية تحتجز مواطنين دون أدلة ملموسة حيث يتعرضون للضرب أو يكرهون على الاعتراف بما لم يقترفوه.

ولم يتضح حتى الآن سبب الوفاة لكن قضية ريجيني قد تضر بمساعي مصر لجذب مزيد من السياح والاستثمارات الأجنبية بعد سنوات من الاضطراب السياسي وعنف المتشددين الإسلاميين.

وقد تثير أيضا توترا بين مصر وإيطاليا التي دعمت السيسي بوضوح وشجعت جهوده على قتال المتشددين.