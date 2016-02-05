شاهد: ندوة لتوعية لاجئات سوريات في الأردن بشأن السرطان

نظمت هيئة إنقاذ الطفولة ندوة، أمس (الخميس) لتوعية لاجئات سوريات مقيمات في مخيم الزعتري بالأردن بشأن مرض السرطان وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرض.



ويوفر مخيم الزعتري الواقع على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود السورية مأوى لزهاء 85 ألف لاجئ سوري.ويعتبر هذا المخيم حاليا واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم.



وبدأت هيئة إنقاذ الطفولة – وهي منظمة خيرية – تشغيل مركز لرعاية النساء والأطفال في مخيم الزعتري في ديسمبر/كانون الأول 2012 ، ويقدم ذلك المركز خدمات متعددة واستشارات لآلاف النساء.

وحضر نحو 90 امرأة الندوة التي ركزت على فوائد الرضاعة الطبيعية وكيف أنها تقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.

وقالت لاجئة سورية حضرت الندوة وتدعى هبة المصري إنها على قناعة تامة بفوائد الرضاعة الطبيعية.



ويستضيف الأردن حاليا أكثر من مليون و400 ألف لاجئ سوري يعيش معظمهم في مناطق حضرية بينما يعيش زهاء 100 ألف سوري في مخيمات.