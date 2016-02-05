البث الحي
منوعات

شاهد: ندوة لتوعية لاجئات سوريات في الأردن بشأن السرطان

5/2/2016

نظمت هيئة إنقاذ الطفولة ندوة، أمس (الخميس) لتوعية لاجئات سوريات مقيمات في مخيم الزعتري بالأردن بشأن مرض السرطان وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرض.
 

ويوفر مخيم الزعتري الواقع على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود السورية مأوى لزهاء 85 ألف لاجئ سوري.ويعتبر هذا المخيم حاليا واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم.
 
وبدأت هيئة إنقاذ الطفولة – وهي منظمة خيرية – تشغيل مركز لرعاية النساء والأطفال في مخيم الزعتري في ديسمبر/كانون الأول 2012 ، ويقدم ذلك المركز خدمات متعددة واستشارات لآلاف النساء.

وحضر نحو 90 امرأة الندوة التي ركزت على فوائد الرضاعة الطبيعية وكيف أنها تقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.

وقالت لاجئة سورية حضرت الندوة وتدعى هبة المصري إنها على قناعة تامة بفوائد الرضاعة الطبيعية.

 
ويستضيف الأردن حاليا أكثر من  مليون و400 ألف لاجئ سوري يعيش معظمهم في مناطق حضرية بينما يعيش زهاء 100 ألف سوري في مخيمات.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)