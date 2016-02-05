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شاهد: معاناة اللاجئين السوريين على الحدود اليونانية

5/2/2016

يعاني اليوم (الجمعة) عدد كبير من اللاجئين السوريين معظمهم من النساء والأطفال الفارين من الحرب في سوريا، تقطعت بهم السبل في نحو 80 حافلة على المعبر الحدودي بين اليونان ومقدونيا .

وتزايدت حدة الانفعالات بين اللاجئين جراء وتيرة المرور البطيئةعبر الحدود، حيث اشتكى العديد من المهاجرين أنهم لم يحصلوا على الغذاء الكافي ولا المأوى.

يقول أحد اللاجئين "يمكنك أن ترى هذا، لا يوجد مكان للنوم، معظم الناس ينامون على متن الحافلة، والجو عاصف وغائم وممطر في بعض الأحيان، نحن بحاجة للاستحمام، كما تعلمون، وللمال، إنها ليست حال جيدة"

وهناك أكثر من مليون شخص فروا من الفقر والحرب والقمع في الشرق الأوسط، وصل معظمهم إلى  آسيا وأفريقيا و شواطئ أوربا في العام الماضي، معظمهم توجه الى ألمانيا.

وقد أدخلت الحكومة المقدونية تدابير جديدة لزيادة أمن الحدود مع اليونان، ويجب على جميع اللاجئين الذين يدخلون مقدونيا الخضوع لمقابلة لمدة 30 دقيقة على الحدود لإثبات جنسيتهم.

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