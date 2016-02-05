شاهد: مظاهرات في مصر تحت شعار "يسقط القاتل والغلاء"

خرجت مظاهرات بعدة محافظات مصرية رافضة للانقلاب العسكري في مستهل أسبوع جديد دعا إليه التحالف الوطني لدعم الشرعية تحت عنوان "يسقط القاتل والغلاء" مطالبة بمحاكمة "السيسي" وإسقاط الانقلاب وعودة ما أسموه بالشرعية .

حيث قال التحالف في بيانه " يدعو المصريين للنزول بكثافة في أسبوع غاضب بعنوان " يسقط القاتل والغلاء" ، فإنه يؤكد أن انهيار الاقتصاد المستمر واستمرار قتل المصريين، وحتي قتل الانقلاب الاجانب أصبح لا يحتمل ولا يطاق ،فمصر يجب أن تعود للجميع وليست ساحة لانقلاب يقتل ويخرب ويدمر ويفقد الوطن سمعته ومكانته" على حد قول البيان .



ففي المنوفية نظمت حركة شباب ضد الانقلاب مسيرة صباح اليوم الجمعة علي طريق سنجرج – منوف في بداية أسبوع " يسقط القاتل و الغلاء " رفع المشاركون فيها أعلام مصر وإشارات رابعة ونددوا بحكم العسكر والاختفاء القسري للشباب والاعتقال التعسفي .

وفي القاهرة خرجت بحي المعادي مسيرة من أمام مسجد الفردوس منددة بالانقلاب وبتعذيب المعتقلين ما أدى لوفاة عدد منهم تحت التعذيب.



وفي الإسكندرية نظم متظاهرون مسيرة بالرمل على طول شارع الترعة احتجاجا على الاعتقالات و رافضة للانقلاب .



وفي البحيرة خرج رافضو الانقلاب بحوش عيسى و النوبارية قبيل صلاة الجمعة، مسيرة و سلسلة بشرية مطالبين بالقصاص للشهداء في الذكرى الخامسة لثورة يناير.



رفع المشاركون رايات عليها شعار "رابعة" و أعلام مصر و صور الرئيس مرسي، و لافتات منددة بفشل حكومة الانقلاب في تخفيض الأسعار و تحسين الدخول، مطالبين برحيل العسكر وإعدام قادت على حد وصفهم.



وفي الشرقية نظم المتظاهرون بمركز الإبراهيمية والقرى المجاورة سلسلة بشرية ومسيرة في مستهل أسبوع “الثورة مستمرة" بمشاركة أسر الشهداء والمعتقلين وشباب الحركات الثورية ، و رفع المشاركون في المسيرة لافتات تحمل عبارات تدعو الجيش للعودة لثكناته.



وفي القليوبية خرجت مسيرة صباحية ببنها قبيل صلاة الجمعة حملت نفس شعارات رافضي الانقلاب .



كما خرجت مظاهرات بمحافظات الغربية ودمياط وسوهاج وبني سويف التي نظم فيها وحدها أكثر من 60 فعالية رافضة رافضة للانقلاب.