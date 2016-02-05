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شاهد: سانت إتيان يعود من معقل رين بالنقاط الثلاث

5/2/2016

 عاد سانت اتيان من معقل مضيفه القوي رين بالنقاط الثلاث بالفوز عليه 1-صفر (الخميس) في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين سانت اتيان إلى السنغالي "مصطفى بايال سال" باستعادته توازنه وتناسيه خسارة الأحد الماضي على أرضه أمام باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر (صفر-2) بفوزه الثاني في المراحل الخمس الأخيرة حيث أحرز  "مصطفى بايال سال" هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 بكرة رأسية من زاوية صعبة إثر ركلة حرة نفذها "رينو كوهاد".

ورفع سانت اتيان بفوزه الحادي عشر هذا الموسم رصيده إلى 36 نقطة وصعد إلى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام كاين، ونقطة خلف إنجيه الرابع، فيما تجمد رصيد رين عند 34 نقطة في المركز التاسع بتلقيه هزيمته الثانية على التوالي بعد سلسلة من 6 مباريات متتالية من دون خسارة.

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