شاهد – جمال عيد: المطارات في مصر أصبحت "مصيدة "

قال الناشط الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد ان المطارات في مصر اصبحت مصيدة للمصريين ، واضاف عيد الذي تم منعه من السفر صباح أمس الخميس خلال اتصال هاتفي مع النافذة المسائية بقناة الجزيرة مباشر أنه فوجيء خلال وجوده بمطار القاهرة بمن يخبره انه ممنوع من السفر رغم ان حقائبه كان قد تم تحميلها على الطائرة "

واشار عيد الي انه سبق وان سافر الي المانيا ورواندا وامريكا خلال الاسبوعيين الماضيين ولم يتم ايقافه ،وتساءل كيف ظهرت قضية تم وضع اسمه فيها خلال هذين الاسبوعين ولماذا لم يتم التحقيق معه فيها وكيف يدرج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر دون تهمة محددة ودون تحقيق

وارجع الناشط الحقوقي السبب في قرار منعه الي انه من الاصوات المتبقية في مجال حقوق الانسان التي تنتقد الإجراءات البوليسية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في مصر

ووصف جمال عيد الاحوال في مصر بأن الغلبة فيها للأجهزة الأمنية ولأمن الدولة "الامن الوطني حاليا "

وقال "نحن في دولة بوليسية وهناك بعض الاجهزة تقوم باجراءات خارج القانون والمطارات تحولت الي مصيدة للمصريين وفقا لمزاج الأمن وقد يتم القبض عليك وأنت خارج او انت داخل مثلما حدث مع اسماعيل الاسكندراني وعشرات اخرين او يتم ايقافك مثلما مع الراحل البراء اشرف "

واشاد عيد بموقف ضباط المطار وقال أنهم تعاملوا معه باحترام شديد وقالوا له "هناك صرار صدر بمنعك من السفر وليس هناك شيء بيدنا "

وكان عيد قد كتب تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يعلق فيها على قراره منعه من السفر قائلا "ايوه عارف سبب منعي من السفر ، وواثق عشان مش مصطفى بكري ولا خالد ابو بكر ولا قريب من نظام مبارك ، ولا بسكت على توحش نظام السيسي العسكري،القرار مش مفاجأة ، الجديد فيه انهم حتى مش مهتمين بعمل غلاف قانوني ولو مزيف ، مصر نموذج مشوه لديكتاتوريات أمريكا اللاتينية"

ورغم قرار منعه من السفر الى أن عيد كتب تدوينة أخرى قدم فيها الشكر لضابط المطار الذي أخبره بقرار منع السفر لانه تعامل معه باحترام بالغ

وقال في تدوينته "أتمني أن الضابط المحترم اللي عاملني بذوق واعتذر لي فجر اليوم بالمطار يشوف الكلام ده …انت ضابط محترم وشكرا لك "