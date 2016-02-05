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شاهد: إشبيلية يكتسح سلتا فيغو بـ 4 أهداف نظيفة

5/2/2016

قطع إشبيلية أكثر من نصف الطريق نحو التأهل الى نهائي مسابقة كأس اسبانيا للمرة الاولى منذ 2010 والثامنة في تاريخه وذلك باكتساحه ضيفه سلتا فيغو 4-صفر اليوم الخميس على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويدين النادي الأندلسي الذي توج بلقبه الخامس والأخير في العام 2010 على حساب أتلتيكو مدريد، بفوزه الثاني عشر على التوالي بين جمهوره في جميع المسابقات الى الفرنسي كيفن غاميرو الذي سجل ثنائية (59 و62) ومواطنه عادل رامي (45) ولاعب سلتا فيغو السابق الدنماركي مايكل كروهن-ديهلي (87) اللذين سجلا الهدفين الاخرين.

ويبدو إشبيلية الذي يتواجه مجددا مع سلتا فيغو يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري قبل لقاء الإياب المقرر الخميس المقبل، في طريقه لمواجهة برشلونة حامل اللقب في المباراة النهائية بعد أن اكتسح الأخير ضيفه فالنسيا 7-صفر يوم الأربعاء في المباراة الثانية من دور الأربعة.

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