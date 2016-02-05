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شاهد: "أطفال شوارع" يودعون "النيل" بفيديو غنائي

5/2/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لشباب مصريين يغنون في "وداع نهر النيل" بعد بناء سد النهضة في أثيوبيا والذي من المتوقع أن يقلل حصة المياه من نهر النيل في مصر.

وأدى الشباب مجموعة من الأغنيات الشهيرة بعد تغيير بعض كلماتها لتناسب نهر النيل والمشكلات المتوقعة بعد نقص المياه في مصر. 

حظي الفيديو بمشاهدات عالية ومشاركة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ونشر الشباب الفيديو على صفحة " أطفال شوارع" على موقع فيسبوك، ويعرف شباب الفيديو أنفسهم على الصفحة:"  نحن شباب بنشتغل في المسرح قررنا نصور فيديوهات في الشارع بأفكار مجنونة .. هتلاقينا حواليك في كل مكان .. حتى لو يومك زحمة و مخنوق .. الشارع مليان ضحك". 

المصدر : الجزيرة مباشر
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