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سرقة سلحفاة نادرة من حديقة حيوان في أستراليا

5/2/2016

نوع من السلاحف المشعة ـ أرشيف

أعلنت حديقة حيوان "بيرث" أن سلحفاة من نوع نادر للغاية سرقت من حظيرتها غربي أستراليا.

وأفادت الحديقة في بيان أنه تم اكتشاف اختفاء السلحفاة ،وهي من نوع "السلحفاة المشعة" وعمرها عشرة أعوام، عندما وصل الحراس إلى حديقة الحيوان صباح الثلاثاء الماضي.

وقالت ماريا فينيجان ، مدير علوم الحياة في حديقة حيوان بيرث: "إنها سلحفاة نادرة للغاية ومعرضة للانقراض. لدينا مخاوف خطيرة على السلحفاة".

وتتعرض السلاحف المشعة للاتجار بها بكثرة نظرا لدروعها المزخرفة. وكان طول السلحفاة المفقودة ،التي وصفت بأنها شبه بالغة، 15 سنتيمترا، وكانت تتمتع بدرع مميزة على شكل نجمة.

وذكرت حديقة الحيوان أن "هذه الأنواع لها نظام غذائي خاص، ومثل جميع السلاحف تحتاج للعيش في درجات حرارة معينة، وهو ما يعد أمرا ضروريا الآن نظرا لما نمر به من فترات صباحية هي الأكثر برودة".

وأضافت أن السلاحف المشعة، التي تعيش لأعمار تصل إلى 180 عاما، تعود أصولها لجزيرة مدغشقر، وهي أيضا الأكبر حجما في عائلة السلاحف النجمية.

كما أشارت الحديقة إلى أن هذه الأنواع معرضة للانقراض بشدة بسبب فقدان البيئة الطبيعية والصيد الجائر.

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