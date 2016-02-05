روسيا: يجب إجبار المعارضة السورية على الجلوس للتفاوض

اعتبر "فيتالي تشوركين" مندوب روسيا لدى مجلس الأمن أن المعارضة السورية لم تكن ممثلة بالقدر الكافي في محادثات جنيف 3 مع وفد النظام، متهما بعض أفراد المعارضة بمحاولة احتكار محادثات السلام، داعيا إلى ضرورة "فعل شيء على الأرض" لإجبار المعارضة السورية على الجلوس للتفاوض حتى الوصول إلى مرحلة وقف إطلاق النار، على حد قوله.

من ناحية أخرى، قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن في المؤتمر الصحفي بنيويورك عقب جلسة مشاورات مغلقة استعرضت تقرير المبعوث الأممي إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا"، إن "الإرهابيين المسلحين" يعبرون إلى سوريا عن طريق الحدود التركية.

واتهم "فيتالي تشوركين" تنظيم الدولة الإسلامية بمنع رفع الحصار عن المناطق المحاصرة بسوريا، زاعما أنه يتمنى رفع الحصار عن تلك المناطق.

وتحاصر قوات النظام السوري مدعومة بمليشيا حزب الله اللبناني وقوات إيرانية يدعمهم غطاء جوي روسي عدة مناطق بسوريا، أبرزها بلدة "مضايا" التي لقي فيها العشرات حتفهم بسبب الجوع الناتج عن نقص المواد الغذائية بسبب الحصار.

ودعا تشوركين إلى ممارسة الضغط على "بعض الدول" حتى يتم التوصل إلى حل في سوريا.

من جانبه، اعتبر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر، إن النظام السوري يفاوض من أجل تعزيز عملياته العسكرية ضد معارضيه، مؤكدا دعم بلاده لمفاوضات السلام في سوريا والمبعوث الأممي دي ميستورا، كما أعرب عن دعم فرنسا لتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالوضع الإنساني في سوريا.