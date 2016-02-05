البث الحي
منوعات

داود أوغلو: وصول 15 ألف شخص فارين من حلب إلى الحدود التركية

5/2/2016

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الجمعة إن 15 ألف شخص وصلوا إلى الحدود التركية من حلب في شمال سوريا فرارا من هجوم تشنه قوات النظام السوري بدعم روسي.

وتطوق قوات النظام السوري وحليفها حزب الله اللبناني ريف حلب الشمالي بالكامل وقطعت خط إمداد رئيسيا يربط المدينة بتركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في شأن آخر، كشف داود أوغلو في الخطاب الذي ألقاه في مدينة ماردين بجنوب شرق تركيا عما قال إنها خطة جديدة لتعزيز الأمن وإعادة إعمار المناطق التي دمرها الصراع لكنه أوضح أن حزب العمال الكردستاني سينحى جانبا إذا لم يلق السلاح.

وقال داود أوغلو لمسؤولين محليين وأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم من بينهم وزراء في جامعة ماردين "نحن نبدأ فترة جديدة من أجل وحدتنا الوطنية وأخوتنا. سنتحدث للناس بشكل مباشر. سنتحدث للجميع إلا من يحملون السلاح في أيديهم."

وأضاف داود أوغلو إن خطة الحكومة تشمل إجراءات اقتصادية مثل منح قروض بدون فوائد للمزارعين.

وقال داود أوغلو عن حزب العمال الكردستاني "أولا عليهم إلقاء السلاح وحينئذ ربما تكون هناك فرصة للحوار معهم." وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

 وبدأ حزب العمال الكردستاني المحظور حركة تمرد في جنوب شرق البلاد في عام 1984 قائلا إنه يقاتل من أجل الحصول على حكم ذاتي للأكراد.

وعقدت أنقرة محادثات سلام مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان في أواخر عام 2012. وفي يوليو تموز انهار وقف لإطلاق النار استمر عامين بعد ما قالت الحكومة إنها هجمات على قوات الأمن.

ونقلت صحيفة ميليت عن داود أوغلو قوله أمس الخميس إن المحادثات ستعقد من الآن فصاعدا في أنقرة وليس في سجن جزيرة إيمرالي الذي يحتجز فيه أوجلان منذ عام 1999 والذي عقدت فيه محادثات سابقة.

وقال إن الساسة المؤيدين للأكراد الذين يقومون بالوساطة تجاهلوا تعليمات أصدرها أوجلان فيما سبق وبالتالي فإنه ليست هناك جدوى من الحديث معه.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)