داود أوغلو: وصول 15 ألف شخص فارين من حلب إلى الحدود التركية

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الجمعة إن 15 ألف شخص وصلوا إلى الحدود التركية من حلب في شمال سوريا فرارا من هجوم تشنه قوات النظام السوري بدعم روسي.

وتطوق قوات النظام السوري وحليفها حزب الله اللبناني ريف حلب الشمالي بالكامل وقطعت خط إمداد رئيسيا يربط المدينة بتركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في شأن آخر، كشف داود أوغلو في الخطاب الذي ألقاه في مدينة ماردين بجنوب شرق تركيا عما قال إنها خطة جديدة لتعزيز الأمن وإعادة إعمار المناطق التي دمرها الصراع لكنه أوضح أن حزب العمال الكردستاني سينحى جانبا إذا لم يلق السلاح.

وقال داود أوغلو لمسؤولين محليين وأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم من بينهم وزراء في جامعة ماردين "نحن نبدأ فترة جديدة من أجل وحدتنا الوطنية وأخوتنا. سنتحدث للناس بشكل مباشر. سنتحدث للجميع إلا من يحملون السلاح في أيديهم."

وأضاف داود أوغلو إن خطة الحكومة تشمل إجراءات اقتصادية مثل منح قروض بدون فوائد للمزارعين.

وقال داود أوغلو عن حزب العمال الكردستاني "أولا عليهم إلقاء السلاح وحينئذ ربما تكون هناك فرصة للحوار معهم." وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

وبدأ حزب العمال الكردستاني المحظور حركة تمرد في جنوب شرق البلاد في عام 1984 قائلا إنه يقاتل من أجل الحصول على حكم ذاتي للأكراد.

وعقدت أنقرة محادثات سلام مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان في أواخر عام 2012. وفي يوليو تموز انهار وقف لإطلاق النار استمر عامين بعد ما قالت الحكومة إنها هجمات على قوات الأمن.

ونقلت صحيفة ميليت عن داود أوغلو قوله أمس الخميس إن المحادثات ستعقد من الآن فصاعدا في أنقرة وليس في سجن جزيرة إيمرالي الذي يحتجز فيه أوجلان منذ عام 1999 والذي عقدت فيه محادثات سابقة.

وقال إن الساسة المؤيدين للأكراد الذين يقومون بالوساطة تجاهلوا تعليمات أصدرها أوجلان فيما سبق وبالتالي فإنه ليست هناك جدوى من الحديث معه.