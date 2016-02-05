خطة كندية لتوفير أقفاص "أكثر راحة" للدجاج

خطة كندية لتوفير الراحة للدجاج

يعتزم أصحاب مزارع إنتاج البيض في كندا استبدال الأقفاص التقليدية بأخرى تتوفر فيها ظروف أكثر راحة للدجاج خلال السنوات العشرين المقبلة مع تنامي ضغوط العملاء والمطاعم وشركات الغذاء.

وتأتي الخطة التي أعلنتها مجموعة (مزارعي إنتاج البيض في كندا) وهي مجموعة تشرف تقريبا على إدارة جميع إنتاج البيض في البلاد بعد أن أعلنت شركات مستوردة أنها لن تشتري سوى بيض مصدره دجاج يعيش في أقفاص مفتوحة.

وقال روجر بيليسرو وهو صاحب مزرعة دجاج في أونتاريو "لم نفعل ذلك بسبب ما أعلنته الشركات.. لكننا نضع في اعتبارنا دائما توفير أفضل الظروف لدواجننا."

وتنتج كندا نحو 90 بالمئة من البيض في أقفاص مغلقة اصطلح على تسميتها بأقفاص البطاريات وهي أكبر قليلا وتتسع كل منها لعدد كبير من الطيور. وتهدف الخطة لتحويل نصف مزارع وضع البيض في البلاد إلى الطريقة الأخرى على مدى ثماني سنوات.

وسيتم استبدال 85 بالمئة من الأقفاص في المزارع خلال 15 عاما على أن يكتمل المشروع بحلول 2036.

وقال بيليسرو إن تطبيق الخطة على مدى 20 عاما هدفه حماية المزارعين من المصاعب المالية بسبب ارتفاع تكلفة الأنظمة غير التقليدية.