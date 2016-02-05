جائزة بقيمة 63 مليون دولار لم تجد فائزا

يسمح يانصيب كاليفورنيا بمهلة 180 يوما ليقدم الفائز تذكرته

ربما يكون تخلى الحظ عن فائز بجائزة يانصيب قدرها 63 مليون دولار حيث لم يتقدم أحد لاستلام الجائزة منذ أن تم إعلان أرقام التذكرة الفائزة في أغسطس/ آب الماضي.

وبيعت التذكرة الفائزة في يانصيب "سوبر لوتو بلاس" في الثامن من أغسطس/ آب في أحد ضواحي لوس أنجلوس.

ويسمح يانصيب كاليفورنيا بمهلة قدرها 180 يوما للفائز لكي يقدم التذكرة الفائزة، وبعد ذلك تتم مصادرة الجائزة والتبرع بها لتمويل مدارس محلية.

وانتهي الموعد النهائي لتقديم التذكرة الفائزة في الساعة الخامسة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

وإذا تقدم الفائز بعد ذلك الموعد تصبح التذكرة، لسوء الحظ، عديمة القيمة، وفقا للقائمين على اليانصيب.

وقال "أليكسيس ترفيرسوس" المتحدث باسم القائمين على اليانصيب إنه يأمل ألا يعثر أصحاب الأرقام الفائزة أبدا على التذكرة بعد انتهاء الموعد المحدد.