الملك "مومو" يفتتح كرنفال ريو دي جانيرو

افتتح الجمعة الكرنفال العالمي الكبير في ريو دي جانيرو والذي يستمر 4 أيام بلياليها، حيث شهد الاحتفال تقديم عمدة ريو دي جانيرو إدواردو بايس المفتاح الرمزي للمدينة إلى "الملك مومو" وهو الشخصية الرمزية لاحتفال هذا العام والذي رافقته خلال مراسم الاحتفال ملكة الكرنفال وأميرتان.

وتتوقع السلطات البرازيلية وصول أكثر من مليون سائح إلى ريو دي جانيرو لحضور مهرجانات الرقص التي تتنافس فيها المدارس ومناطق البرازيل المختلفة.

ويعتبر عرض المدارس المتنافسة على أفضل أداء لرقصة السامبا، والذس سيجرى في مضمار يمتد مسافة 700 مترهو لؤلؤة الكرنفال الذي يقام هذا العام وسط مخاوف من المشاركين فيه من انتشار فيروس "زيكا" الذي يعصف بعدد كبير من بلدان أميركا الجنوبية .

وستتنافس 12 مدرسة على الفوز بالبطولة في هذا المهرجان. وسيتم تقيم أداء الفرق المتنافسة عن طريق لجنة تحكيم لجنة تحكيم مؤلفة من مشاهير الشخصيات الاجتماعية والعازفين والفنانين والرسامين والمهندسين المعماريين والصحافيين. وستعلن نتائج التصويت في نهاية اليوم الأخير للكرنفال الكبير.

كما ستقدم عروض بملابس تنكرية في جادات وساحات وأرصفة ريو دي جانيرو إضافة إلى عرض الكرنفال الرسمي. .