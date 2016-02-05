استشهاد 172 فلسطينيا ومقتل30 إسرائيليا منذ أكتوبر 2015

استشهاد 172 فلسطينيا منذ أكتوبر 2015 (الاناضول)

قتل 172 فلسطينيا، وأصيب 15 ألف و645 آخرين، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما قتل 30 إسرائيليا وأصيب 301 في هجمات نفذها فلسطينيون منذ بدء الهبة الشعبية الفلسطينية مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بحسب معطيات رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وقالت جمعة الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن 172 فلسطينيا قتلوا، منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منهم 27 منذ بداية العام 2016.

وأوضحت الجمعية، أن بين القتلى 37 من مدينة القدس، و108 من محافظات الضفة الغربية، و25 من قطاع غزة، وفلسطينيان اثنان من فلسطيني الداخل.

كما أوضح البيان، أن من بين القتلى 34 طفلا، و13 سيدة بينهن 6 قاصرات.

وأضافت الجمعية إن طواقمها قدمت العلاج إلى 15 ألف و645 مصابا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، في ذات الفترة، من بينهم 1418مصابا بالرصاص الحي، و3153 مصابا بالرصاص المطاطي، و10608مصابا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، و464 مصابا إثر الاعتداء عليهم بالضرب، ومصابان تعرضا لعميات دهس.

من جانبها قالت نجمة داود الحمراء (تقدم الإسعافات للإسرائيليين)، في تقرير، إن 30 شخصا قتلوا، و301 أصيبوا، بينهم 27 كانت إصاباتهم خطيرة، و8 ما بين متوسطة وخطيرة، و46 متوسطة، و11 ما بين طفيفة ومتوسطة، والباقين إصاباتهم طفيفة، في ذات الفترة.

وأضافت "كما تم تقديم الإسعافات إلى 106 أشخاص أصيبوا بالصدمة".

ولفتت نجمة داود الحمراء، أن الهجمات كانت "91 حادث رشق حجارة، و83 حادث طعن، و22 حادث دهس، و15 حادث إطلاق نار".

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين، وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.