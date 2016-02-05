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إنقاذ 87 عاملا بعد انهيار منجم في جنوب أفريقيا وفقدان ثلاثة

5/2/2016

قالت شركة "فانتدج جولد فيلدز" إن نحو 90 من عمال المناجم أنقذوا بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين بعد انهيار في منجم للذهب في شمال شرق جنوب أفريقيا اليوم الجمعة.

وقالت الشركة في بيان إن انهيارا في المدخل الرئيسي تسبب في محاصرة 87 عاملا تحت الأرض لكن تم إنقاذهم جميعا. لكن ثلاثة آخرين كانوا يعملون عند السطح وقت الانهيار مازالوا في عداد المفقودين.

ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات لكن كان هناك لبس بشأن عدد العمال الذين شملهم الحادث.

وقال مايك ماكتشيسني الرئيس التنفيذي للشركة الصغيرة المنتجة للذهب من المنجم في بلدة بابرتون بإقليم مبومالانجا على بعد 360 كيلومترا شرقي جوهانسبرج "بينما نتحدث ربما يكونون قد خرجوا جميعا. جرى إجلاء معظمهم".

وكان ماكتشيسني ورابطة عمال المناجم ونقابة البناء قالوا في وقت سابق إن 115 عاملا كانوا محاصرين.

ومناجم جنوب أفريقيا هي الأعمق والأخطر في العالم. وتراجع معدل الوفيات في تلك الصناعة بسبب تحسن إجراءات السلامة وتقليص القوى العاملة مع تراجع الإنتاج.

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