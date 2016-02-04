وفاة المعلق الرياضي المصري محمود بكر

المعلق الرياضي المصري محمود بكر

توفى المعلق المصري الشهير محمود بكر الأربعاء، عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وتدهورت الحالة الصحية للمعلق الرياضي الشهير، وتم نقله منذ أيام إلى العناية المركزة بمستشفى القوات المسلحة في الإسكندرية.

واشتهر بكر خلال مشواره في التعليق الرياضي بعباراته الطريفة، وبجملته الشهيرة "عدالة السماء تنزل علي استاد باليرمو"، في مونديال إيطاليا 1990 حينما تعادل منتخب مصر مع منتخب هولندا.

وبدأ محمود بكر مشواره في عالم كرة القدم كلاعب في النادي الأوليمبي السكندري المصري ومنتخب مصر الوطني بفترة الستينات.

كما عمل رئيسا لنادي الأولمبي السكندري وعضوا في اتحاد الكرة المصري.