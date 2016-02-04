ورشة عمل لصيادي غزة لتدريبهم على صيانة مراكبهم

على مدى ثلاثة أشهر تعلم صيادون من غزة أصول مهنة جديدة، فقد شارك الصيادون في ورشات عمل نظمتها منظمة العمل الدولية لتعليمهم إصلاح مراكبهم ومعداتهم.

ونظمت منظمة العمل الدورات للصيادين وعائلاتهم في صيف 2015 وضمنتها معلومات بشأن الصحة وإجراءات السلامة وكيفية المحافظة على السلامة في البحر.

وحضر 30 صيادا الدورة التي استمرت على مدى ستة أيام في الأسبوع طوال ثلاثة أشهر. وتلقى كل منهم مصروفا يوميا بسيطا لتغطية نفقاته وقيمة المواد التي يستخدمها في الدورة.

وجرى تمويل هذا المشروع من جانب الحكومة الكويتية ومنظمة العمل الدولية ونفذته نقابة الصيادين في غزة وجمعيات صيد أخرى في المنطقة.

وأعرب منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في القدس عن أمله في أن يوفر المشروع فرص عمل أفضل لصيادي المستقبل. وتقدر وكالة تابعة للأمم المتحدة أن 3600 أُسرة في غزة ترتبط بالعمل في صيد الأسماك وليس لدى نصفهم مصدر آخر للدخل.

ويرغب الفلسطينيون حاليا في أن تسمح إسرائيل للصيادين بالإبحار لعمق 12 ميلا بحريا (نحو 22 كيلومترا) من ساحل غزة ليتسنى لهم زيادة حصيلتهم من الأسماك.