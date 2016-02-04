البث الحي
منوعات

مدارس فرنسية تسمح للطلاب بالتدخين للوقاية من "التطرف"

4/2/2016

مدارس فرنسية تسمح للطلاب بالتدخين للوقاية من "التطرف"

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مدارس ثانوية في فرنسا طلبت رفع الحظر عن التدخين بعد هجمات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ حيث تهدف من هذا الإجراء إلى منع من وصفتهم بـ "المتشددين" من دعوتهم إلى الإسلام عندما يخرجون خارج أسوار المدرسة للتدخين.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة الفرنسية قابلت الطلب بالرفض؛ لأنها تريد الحد من ظاهرة تدخين الشبان، إلا أن بعض المدارس بدأت تطبق السياسة الجديدة بعيدا عن رفض السلطات التعليمية.

وترجح الصحيفة أن يكون قرار بعض المدارس جاء لمحاولة منع من وصفتهم بـ "المتشددين" من الاقتراب من الطلاب عندما يتجمعون خارج المدرسة لتدخين سيجارة.

وتذكر الصحيفة أنه عندما رفضت وزارة الصحة الطلب، قام الاتحاد المعروف بـ"سنبدين" بإعادة الطلب من جديد الأسبوع الماضي، داعيا إلى تخفيف القيود على التدخين، طالما ظلت فرنسا تحت قانون الطوارئ.

وختمت "ديلي ميل" تقريرها بالإشارة إلى أن وزارة الصحة تغرم مديري المدارس الذين يسمحون للطلاب بالتدخين غرامة تتراوح ما بين 135 يورو إلى 750 يورو.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)