مدارس فرنسية تسمح للطلاب بالتدخين للوقاية من "التطرف"

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مدارس ثانوية في فرنسا طلبت رفع الحظر عن التدخين بعد هجمات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ حيث تهدف من هذا الإجراء إلى منع من وصفتهم بـ "المتشددين" من دعوتهم إلى الإسلام عندما يخرجون خارج أسوار المدرسة للتدخين.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة الفرنسية قابلت الطلب بالرفض؛ لأنها تريد الحد من ظاهرة تدخين الشبان، إلا أن بعض المدارس بدأت تطبق السياسة الجديدة بعيدا عن رفض السلطات التعليمية.

وترجح الصحيفة أن يكون قرار بعض المدارس جاء لمحاولة منع من وصفتهم بـ "المتشددين" من الاقتراب من الطلاب عندما يتجمعون خارج المدرسة لتدخين سيجارة.

وتذكر الصحيفة أنه عندما رفضت وزارة الصحة الطلب، قام الاتحاد المعروف بـ"سنبدين" بإعادة الطلب من جديد الأسبوع الماضي، داعيا إلى تخفيف القيود على التدخين، طالما ظلت فرنسا تحت قانون الطوارئ.

وختمت "ديلي ميل" تقريرها بالإشارة إلى أن وزارة الصحة تغرم مديري المدارس الذين يسمحون للطلاب بالتدخين غرامة تتراوح ما بين 135 يورو إلى 750 يورو.