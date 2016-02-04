متطوع ألماني يختلق قصة وفاة لاجئ

روج متطوع في منظمة إغاثة ألمانية تقارير كاذبة عن وفاة لاجئ سوري خلال انتظاره تلقي العلاج أمام مقر لمساعدة اللاجئين في برلين.

وأكدت الشرطة الألمانية كذب التقارير السابقة التي ذكرت وفاة لاجئ سوري بعد وقوفه أمام مقر للاجئين.

وكتبت شرطة برلين على تويتر أنها استجوبت المتطوع في منظمة "موابيد هلفت" وتبين لها كذب ادعائه.

وكان متطوع يعمل بمبادرة "موابيد هلفت" قد زعم الأسبوع الماضي أنه اصطحب معه لاجئا إلى المنزل بعد أن لاحظ عليه علامات الإرهاق والتعب والحمى بسبب انتظاره أياما أمام إدارة الصحة والخدمات الاجتماعية في برلين ثم توفي اللاجئ وهو في طريقه للمستشفى.

وقالت جمعية "موابيد هلفت" المعنية بتقديم الدعم للاجئين إنها أصبحت معرضة للتهديدات.

وذكرت المتحدثة باسم الجمعية ديانا هينيجس أن التهديدات لم تقتصر على رسائل بريد إلكترونية، بل انتقلت إلى وضع طائر ميت على سجادة مدخل الجمعية.