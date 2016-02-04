البث الحي
منوعات

مؤسس "ويكيليكس" يعلن استعداده لتسليم نفسه في حالة واحدة

4/2/2016

جوليان أسانغ – مؤسس ويكيليكس (رويترز)

قال جوليان أسانغ مؤسس "ويكيليكس" اليوم الخميس على حسابه بـ "تويتر"  إنه سيغادر سفارة الإكوادور في لندن غداً ويوافق على القبض عليه، إذا أصدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في قضيته حكماً ضده.

وقال أسانغ في البيان "إذا أعلنت الأمم المتحدة غداً أنني خسرت قضيتي ضد المملكة المتحدة والسويد، فسأخرج من السفارة غداً لأقبل إلقاء القبض علي من قبل الشرطة البريطانية إذ لن يكون هناك احتمال مجد لاستئناف آخر".

وأضاف "لكن إذا ربحت القضية وثبت أن الدولتين تصرفتا بصورة غير قانونية فأتوقع أن يعاد إلي على الفور جواز سفري وأن تلغى أي محاولات أخرى للقبض علي".

ويخشى أسانغ أن تقوم السويد بتسليمه إلى الولايات المتحدة حيث سيحاكم عن نشر "ويكيليكس" وثائق عسكرية ودبلوماسية أميركية سرية في أحد  أكبر التسريبات للمعلومات في التاريخ الأميركي.

ولجأ أسانغ – أسترالي الجنسية – إلى مبنى سفارة الإكوادور في  يونيو/حزيران 2012 لتفادي التسليم للسويد المطلوب فيها للاستجواب بخصوص اتهامات بالاعتداء على امرأتين في العام 2010، لكنه ينفي تلك الاتهامات.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ليبيا.. قبيلة "التبو" تهاجم أوكار مقاتلين أجانب انتقاما لمقتل أحد شبابها (فيديو)

(الجزيرة)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)