مؤسس "ويكيليكس" يعلن استعداده لتسليم نفسه في حالة واحدة

جوليان أسانغ – مؤسس ويكيليكس (رويترز)

قال جوليان أسانغ مؤسس "ويكيليكس" اليوم الخميس على حسابه بـ "تويتر" إنه سيغادر سفارة الإكوادور في لندن غداً ويوافق على القبض عليه، إذا أصدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في قضيته حكماً ضده.

وقال أسانغ في البيان "إذا أعلنت الأمم المتحدة غداً أنني خسرت قضيتي ضد المملكة المتحدة والسويد، فسأخرج من السفارة غداً لأقبل إلقاء القبض علي من قبل الشرطة البريطانية إذ لن يكون هناك احتمال مجد لاستئناف آخر".

وأضاف "لكن إذا ربحت القضية وثبت أن الدولتين تصرفتا بصورة غير قانونية فأتوقع أن يعاد إلي على الفور جواز سفري وأن تلغى أي محاولات أخرى للقبض علي".

ويخشى أسانغ أن تقوم السويد بتسليمه إلى الولايات المتحدة حيث سيحاكم عن نشر "ويكيليكس" وثائق عسكرية ودبلوماسية أميركية سرية في أحد أكبر التسريبات للمعلومات في التاريخ الأميركي.

ولجأ أسانغ – أسترالي الجنسية – إلى مبنى سفارة الإكوادور في يونيو/حزيران 2012 لتفادي التسليم للسويد المطلوب فيها للاستجواب بخصوص اتهامات بالاعتداء على امرأتين في العام 2010، لكنه ينفي تلك الاتهامات.