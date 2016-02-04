كيري :نظام الأسد يريد حلا عسكريا للأزمة السورية

كيري :الأسد لا يريد حل سياسي للأزمة السورية

توالت ردود الفعل الدولية على تعليق محادثات السلام السورية لنهاية شهر فبراير الجاري ،واتهم جون كيري وزير الخارجية الأمريكي النظام السوري ورئيسه بشار الأسد بالعمل على إيجاد حل عسكري للأزمة السورية وأنه لا يبحث عن حل سياسي .

وقال كيري في بيانه الذي نقلته شبكة سي بي اس نيوز الإخبارية الأمريكية أن الهجوم المستمر من جانب قوات النظام السوري، بدعم من الضربات الجوية الروسية، ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وكذلك استمرار حصار النظام والمليشيات الحليفة لمئات الآلاف من المدنيين، يشير إلى نية للسعي إلى حل عسكري بدلاً من حل سياسي"

من جانبه قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو " فقدنا أملنا في مجلس الأمن بخصوص حلّ الأزمة السورية، فالشيء الوحيد الذي يشغل بالهم هو اللعب دبلوماسيا"

وأضاف في تصريحات صحفية "أدعو كافة قادة العالم لعلاج الأزمة الإنسانية في سوريا من جذورها من خلال مكافحة النظام الوحشي وتنظيم "داعش" الإرهابي ومن يقدم الدعم لهما"

وفي نفس السياق قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن نظام الأسد هو المسؤول الأول عن وقف إطلاق النار في سوريا مضيفة إن كل الأطراف معنية بهذا الأمر

وطالبت الإدارة الأمريكية روسيا بوقف فوري لغاراتها الجوية في سوريا لإفساح المجال لإيصال المساعدات إلى المنكوبين في سوريا