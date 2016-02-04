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كيري: النظام السوري يريد حلا عسكريا للأزمة

4/2/2016
 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري  إن الهجمات التي تشنها  قوات النظام السوري مدعومة بضربات  جوية روسية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، تشير إلى أن النظام يسعى إلى حل عسكري وليس سياسيا.

وقال كيري، في بيان، إن "الهجوم المستمر من جانب قوات النظام السوري ،  بدعم من الضربات الجوية الروسية ، ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة  وكذلك استمرار حصار النظام  والميليشيات الحليفة لمئات الآلاف من  المدنيين، يشير إلى نية للسعي إلى حل عسكري بدلا من حل سياسي"، وفقا لما  نقلته شبكة سي بي إس نيوز الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "ندعو النظام وأنصاره إلى التوقف عن قصف مناطق المعارضة خاصة حلب  ورفع الحصار عن المدنيين". 

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا قد أعلن أمس الأربعاء  تعليق محادثات السلام السورية في جنيف حتى 25 فبراير/شباط الجاري، مشيرا  إلى مستوى العنف على الأرض.

وقبيل تعليق المحادثات وجهت قوات النظام  السوريضربة موجعة للمعارضة  المسلحة بقطع طريق رئيسية للإمداد في مدينة حلب، أخر مركز حضري رئيسي  في قبضة المعارضة.

وقال دي ميستورا إن العمليات العسكرية وضعت عائقا أمام المفاوضات التي  بدأت رسميا قبل يومين.

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