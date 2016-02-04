كندا تعتزم إيواء لاجئين سوريين في "قواعد عسكرية"

رئيس الوزراء الكندي وعد باستقبال 25 ألف لاجئ سوري

قال وزير الهجرة الكندي أمس الأربعاء، إن حكومته التي يفترض أن تستقبل نحو 10 آلاف لاجئ سوري بحلول نهاية فبراير/شباط الجاري تعتزم الاستعانة بقواعد عسكرية لإيوائهم، بسبب نقص في المساكن المتاحة.

وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو وعد إبان الانتخابات التي فاز فيها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي باستقبال 25 ألف لاجيء سوري موجودين في لبنان والأردن وتركيا قبل عيد الميلاد.

لكن هذا المشروع اصطدم بمشاكل إدارية ولوجستية أدت إلى تعديل المهلة حتى نهاية فبراير الجاري.

ومنذ بدء الجسر الجوي مع مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصل 15 ألف و 685 سورياً إلى كندا.

ووافقت السلطات الفدرالية على ملفات ستة آلاف سوري آخرين، بحسب ما أعلن وزير الهجرة الكندي جون ماكالوم.

وقبل أسبوعين، طلبت مدن كندية كبرى من تورونتو إلى فانكوفر من الحكومة الفدرالية تعليق وصول اللاجئين السوريين، قائلة إنها غير قادرة على تأمين مساكن مناسبة لهم مع فصل الشتاء.

وبناء عليه، نقلت الحكومة هؤلاء اللاجئين إلى قرى مجهزة لاستقبالهم، إلى حين تمكن البلديات الأخرى من تنظيم نفسها.

وأوضح ماكالوم: "لم نعلق أو نخفف حركة وصول السوريين إلى المطارات"، مقرا في الوقت نفسه بأن هناك "مشاكل قائمة لإيجاد مساكن مناسبة سريعا".

ولهذه الأسباب، تعتزم الحكومة الكندية إيواء بعض اللاجئين في قاعدتي كينغستون (أونتاريو، وسط) وفالكارتييه (كيبيك، شرق)، اللتين زودتا منازل لهذا الغرض. وقال ماكالوم: "من الممكن أن نكون في حاجة إليهما قبل نهاية العملية".