عيد بعد منعه من السفر :"منعوني لأني مش مصطفى بكري"

الأمن المصري يمنع جمال عيد من السفر -ارشيف

منعوني علشان أنا مش مصطفى بكري ولا خالد أبو بكر ولا بسكت على توحش نظام السيسي العسكري " هكذا علق الناشط الحقوقي البارز جمال عيد مؤسس "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" من على قرار منعه من السفر اليوم الخميس إلى اليونان .

وقال عيد في تصريح لوكالة رويترز إن ضابطا بمطار القاهرة أبلغه حين كان يستعد للسفر لليونان فجر اليوم الخميس أن قرارا صدر من "جهة قضائية" بمنعه من السفر، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل"

ورجح عيد أن تكون انتقاداته الحادة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وراء قرار منعه من مغادرة البلاد

وأوضح مؤسس"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، أنه كان مسافرا لليونان لإجراء "مقابلة حقوقية" و أنه كان سيتوجه بعدها لتركيا للمشاركة في تدريب

وأشار إلى أنه كان في نيويورك قبل أسبوعين وقبلها سافر إلى لبنان وألمانيا دون أن تعترضه السلطات

وعلق عيد على قرار منعه من السفر بتدوينة كتبها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا " ايوه عارف سبب منعي من السفر ، وواثق عشان مش مصطفى بكري ولا خالد ابو بكر ولا قريب من نظام مبارك ، ولا بسكت على توحش نظام السيسي العسكري،القرار مش مفاجأة ، الجديد فيه انهم حتى مش مهتمين بعمل غلاف قانوني ولو مزيف

مصر نموذج مشوه لديكتاتوريات أمريكا اللاتينية"

ورغم قرار منعه من السفر الى أن عيد كتب تدوينة أخرى قدم فيها الشكر لضابط المطار الذي أخبره بقرار منع السفر لانه تعامل معه باحترام بالغ

وقال في تدوينته "أتمني أن الضابط المحترم اللي عاملني بذوق واعتذر لي فجر اليوم بالمطار يشوف الكلام ده …انت ضابط محترم وشكرا لك "

وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ إعلان الجيش عزل الرئيس مرسي في انقلاب 3 يوليو 2013 .

وتنفي الحكومة ارتكاب أية انتهاكات. وقالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في نوفمبر2015 إن السلطات المصرية منعت "بلا سند قانوني" عشرات الأشخاص من السفر خارج البلاد طوال العام المنصرم، ووصفت ذلك بأنه يأتي في إطار "تزايد إجراءات التضييق والترهيب" من قبل أجهزة الأمن.

وأضافت المنظمة أن من بين الذين منعوا من السفر قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية ونشطاء شباب وعاملون في منظمات غير حكومية