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طائرة أمريكية تقتل 6 من القاعدة في اليمن بينهم "أبو حمزة "

4/2/2016

مقتل أبو حمزة القيادي بالقاعدة في غارة أمريكية باليمن

قتل ستة عناصر على الأقل من تنظيم "القاعدة" في غارة جوية لطائرة من دون طيار في اليمن، بينهم قيادي  يدعى جلال بلعيدي وملقب بأبو حمزة الزنجباري، وفق ما أعلن مصدر أمني.

وأضاف المصدر أن الطائرة استهدفت مساء الأربعاء آلية تقل عشرة جهاديين من "القاعدة" في قطاع رضوم في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وقال المصدر إن جلال بلعيدي كان يتحمل مسؤوليات عسكرية في تنظيم "القاعدة في الجزيرة العربية". ووقع الهجوم في قطاع مراقشة في محافظة أبين

وأكدت وسائل إعلام يمنية محلية خبر مقتل القيادي في تنظيم القاعدة إثر غارة جوية استهدفت سيارته فجر اليوم الخميس بمحافظة أبين. ونقل موقع "عدن الغد" عن مصدر محلي القول إن بلعيدي قتل إلى جانب اثنين من مرافقيه

وسبق لطائرات أمريكية  بدون طيار أن قتلت العشرات من عناصر تنظيم القاعدة داخل اليمن ومن بينهم إبراهيم العيسواوي الذي قتل في غارة لطائرة بدون طيار في شهر أبريل من عام 2014 ، والولايات المتحدة هي الدولة  الوحيدة التي تملك طائرات بدون طيار في شبه الجزيرة العربية.

 ولم تتوقف الهجمات من هذا النوع في اليمن بالرغم من الحرب الدائرة بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة بالتحالف العسكري العربي  بقيادة السعودية

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