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شاهد : 200 أسرة سورية يتلقون مساعدات بالأردن

4/2/2016

قال أندرو هاربر ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤونِ اللاجئين في الأردن إن زهاء 200 أُسرة تلقت حزم مساعدات تشمل بطانيات في هذه الجولة من عملية توزيع المعونات.

وأضاف هاربر قائلا "اليوم نوزع مجرد جزء من برنامجنا لفصل الشتاء،  ساعدنا مئات الآلاف من السوريين في الشتاء وحقيقة أننا نمضي فصل الشتاء دون أي كوارث كبيرة هي شهادة على العمل الجيد للسلطات المحلية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وشركائنا، اليوم مجرد تزويد 200 أُسرة بالمؤن ، أعتقد أن نحو ألف شخص إضافيين على الأرجح سيستفيدون من ذلك."

وشاركت السفيرة الأمريكية لدى الأردن أليس ويلز في عملية توزيع البطاطين، وقالت إن حزم المعونات استخدمت لمساعدة عائلات أردنية و لاجئين.

 

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