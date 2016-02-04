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شاهد.. كيف تخلص طفلك من "مص أصابعه"؟

4/2/2016

قال الدكتور محمد حمدان، أخصائي علاج وتأهيل الإعاقات الجسدية، إن الحركات النمطية هي حركات يكررها الطفل دون أن يكون لها وظيفة واضحة مثل: مـص الإبهام وهـز الجسـم وتحريـك الأصابـع وضرب الرأس.

وأضاف، خلال لقائه بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الخميس)، أن الـحـركـات النمطيـة تظهر عنـد الطفـل العادي، أو صاحـب الإعاقة، وتـعـمـل عـادة عـلـى تـفـريـغ شـحـنـات مـن الـتـوتـر عند الطفل.

وأوضح "حمدان" أن الـحـركـات الـنـمـطيـة تنتشر بين الرضع والأطفال الصغار تحت سـن الـثـالـثـة، وتـتـراوح نـسبتهـا بين 15-20% عند كل الأطفال.

وأشار إلى أن أبـرز أسـباب الحركات النمطيـة ترجع لوجود إعاقـة بصريـة أو سمعيـة، أو إساءة اسـتـخـدام العقاقير، أو الأمـراض الدماغية، أو الاضطرابات النفسية.

وبحسب إحصاءات، تصل نسبة اضطراب الحركـة النمطيـة إلى 60% من الإعاقات الذهنية الشديدة والعميقة، ويسبب نحو 15% منهم سلوكيات تسبب إيذاء الذات.

من جهته، قال رامي زكريا، أخصائي تكامل حسي وحركي وتعديل سلوك، إن أبرز المصابين بالحركات النمطية السلوكية هم من ذوي الإعاقة، وعادة ما تتمثل تلك الحركات في اهتزاز الجسم ووضع الأصابع في الفم والرفرفة باليدين.

وأضاف أنه يعالج مثل هذه الحالات بتدريبات حركية مثل: لضم الخرز للحد من رفرفة اليدين، وتركيز عين الطفل على شيء متحرك ما أجل التواصل البصري.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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