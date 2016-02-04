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شاهد: فلسطيني يقاوم الاحتلال بالأناناس

4/2/2016

لجأ مزارع فلسطيني في الضفة الغربية إلى الأناناس لمقاومة القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

ونجح مزارع فلسطيني في إنشاء أول مزرعة أناناس والتي عادة ما تزرع في مناخ مداري أو شبه مداري.

واستغل المزارع رياض عرفات خصوبة أراضي الضفة الغربية في إدخال الفاكهة الجديدة على سبيل التجربة بدعم من مديرية الزراعة في محافظة طولكرم واتحاد لجان العمل بوزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة(الفاو).

وزرع عرفات نحو نصف فدان بقرابة 4 آلاف نبتة.

وتحرص وزارة الزراعة على زراعة أنواع جديدة من الفاكهة في المنطقة للحد من الحاجة لمنتجات مستوردة.

وقبل عشر سنوات زُرعت فاكهة الأفوكادو وبعدها بخمس سنوات زُرعت الفراولة.

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