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شاهد : سجاد إيراني يصل سعره إلى 250 ألف دولار

4/2/2016

وصلت أول شحنة من السجاد الإيراني الشهير إلى الولايات المتحدة إلى متجر أليكس حلمي في  لوس أنجلوس بعد أن منعت من استيراد السجاد من إيران منذ أن فرضت الولايات المتحدة العقوبات عليها  في عام 2010.

ولكن مع الاتفاق النووي الذي وقّع حديثا مع القوى العالمية، عاد السجّاد الإيراني للواجهة الاقتصادية من جديد  ، يقول صاحب المتجر "هذه الشحنة من السجاد الفارسي اليدوي، دقيقة جدا، وهذه هو أول شحنة جاءت إلى أمريكا بعد 5 سنوات من العقوبات على السجاد

جدير بالذكر أن كلفة  السجادة الواحدة  تصل إلى 250 ألف  دولار و تستغرق ما يصل إلى عشر سنوات لتنسج باليد ، كما أن أقل سعر للسجادة يبلغ  5 آلاف دولار .

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