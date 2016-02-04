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شاهد.. رقصة مميزة لشُرطي تحصد 6 ملايين مشاهدة

4/2/2016

لم يكن ذلك الشرطي الأمريكي يعلم أن رقصته داخل مصعد بمكان عمله، ستحصد أكثر من 6 ملايين و 500 ألف مشاهدة عبر "فيسبوك"، وتداوله النشطاء على يوتيوب عشرات المرات.

"توني إستشيرب Tony Scherb" الذي يتقاعد قريبًا بعد 29 عامًا من الخدمة ، راح يرقص على وقع تأثير الأغنية الشهيرة Watch me، داخل أحد مصاعد مبنى الشرطة في كولورادو الأمريكية.

ورقص معظم الضباط الذين صعدوا معه، باستثناء واحد فقط، ونشرت الصفحة الخاصة بالشرطة "EPC Sheriff’s Office" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع الفيديو التي التقطته كاميرات المصعد، ليحصد منذ نشره في 29 يناير/كانون الثاني حتى الآن على 6,533,159 مشاهدة.

وبحسب موقع KTLA، فإن "توني" قضى 15 عامًا من فترة عمله في وحدة المرور، وأنه حصل على جائزة Ken Jordan لتميزه في تنفيذ وثيقة الهوية الوحيدة للحد من القيادة في حالة السكر.

ويتمتع "توني" بسمعة طيبة بين أقرانه ورؤسائه في العمل، كما أنه يتمتع بدرجة عالية من الاحتراف والمعرفة بشكل استثنائي، بحسب وصف المسؤولين.
 الرقصة حصدت أكثر من 6 ملايين و500 ألف مشاهدة (فيسبوك)

 

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