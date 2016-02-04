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شاهد.. حجاب: الأسد هو من تسبب في إفشال المحادثات

3/2/2016

قال رياض حجاب, المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات, إن النظام السوري الذي يقصف المدنيين ويحاصر المدن هو من تسبب بإفشال مباحثات جنيف.

وأضاف أن النظام السوري يكثف العمل العسكري ويشدد الحصار على المدنيين ولا يريد  حلا سياسيا.

وأضاف حجاب, أن الهيئة تدعم أي جهد دولي يفضي إلى هيئة انتقالي لا تشمل من تلطخت ايديهم بالدماء.

وتابع أن المعارضة لن تعود إلى جنيف مالم ينفذ النظام التزامه بوقف قصف المدنيين وفك الحصار عن المدن.

وأضاف  أن النظام يسيطر على 17% من مساحة سوريا ويقاتل بمساعدة روسيا وإيران والمليشيات الطائفية.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا تعليق محادثات الأزمة السورية في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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