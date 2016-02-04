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شاهد: بولندا تفتح تحقيقا في مقتل رئيسها السابق

4/2/2016

أعلنت بولندا فتح تحقيق في وفاة رئيسها السابق ليخ كاتشينسكي في تحطم طائرة بروسيا، ما يثير توترا في العلاقات بين وارسو وموسكو. 

وقالت الحكومة البولندية الجديدة المنتمية لحزب "القانون والعدالة" إن لديها شكوكا في حدوث تفجير لطائرة الرئيس السابق قبل سقوطها من الأجواء الروسية. 

ولقي كاتشينسكي حتفه في تحطم طائرة ركاب تقل 96 شخصا من قادة بولندا عند هبوطها قرب سمولينسك في روسيا في عام 2010. 

وخلص تحقيق سابق أن الطائرة تحطمت بسبب أخطاء للطيار، إلا أن حزب القانون والعدالة المنتمي له كاتشينسكي اتهم روسيا بالتلاعب بالأدلة والاستفادة من مقتل الرئيس البولندي آنذاك. 

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