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شاهد.. اعتقال طفلتين فلسطينيتين بالداخل المحتل

4/2/2016

زعمت مصادر إعلامية  إسرائيلية أن حارس أمن إسرائيلي أصيب، الخميس، بجراح عقب طعنه من قبل فتاتين عربيتين في مدينة الرملة، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وذكر موقع "0404" الإسرائيلي، أن المُصاب الإسرائيلي، والذي يعمل كـ"حارس أمن"، أصيب "بجراح طفيفة" في عملية طعن وقعت في محطة الباصات المركزية بمدينة الرملة، من قبل فتاتين قاصرتين .

وأضاف أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية هرعت إلى مكان العملية، وقامت باعتقال منفذي الهجوم، "وهما فتاتين عربيتين".

من جهتها، ادعت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، أن فتاتين فلسطينيتين تبلغان من العمر (13 عامًا)، من سكان منطقة "الجواريش" القريبة من مدينة الرملة المحتلة، قامتا بالدخول إلى المحطة المركزية في المدينة، وعند قيام حارس الأمن الإسرائيلي بالطلب منهما التعريف عن هويتهما قامتا بمهاجمته بالسكين وطعنه في منطقة اليد والقدم.

وأشارت إلى أن عناصر الشرطة الموجودة في المكان قامت بالسيطرة على الطفلتين واعتقلتهما ونقلتهما للتحقيق، فيما نقل الجريح الإسرائيلي إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت جراحه بالطفيفة.

ونشرت صفحة "يافا 48" على "يوتيوب" مقطعاً مصوراً للطفلتين أثناء اعتقال شرطة الاحتلال لهما بمدينة الرملة في الداخل المحتل وهما تصرخان بصوت عال.

 

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