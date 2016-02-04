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شاهد: إسبانيا تخلي طائرة سعودية بسبب قنبلة

4/2/2016

أجلت السلطات الإسبانية ركاب طائرة متوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض بعد العثور على رسالة تفيد بوجود قنبلة.

وقال وزير الداخلية الإسباني خوسيه فرنانديز دياز إن كابتن الطائرة التابعة للخطوط السعودية لاحظ وجود رسالة مثبتة على لوحة بالطائرة تفيد بوجود قنبلة، وذلك قبل إقلاع الطائرة.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤول بشركة الخطوط الجوية السعودية أن التهديد كان كاذبا وأنه جرى اتخاذ كل التدابير الوقائية.

وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية أنه عثر على الرسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية ومثبتة بسكين في مقصورة الأمتعة.

وتجري السلطات الإسبانية تحقيقا موسعا في الواقعة.

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