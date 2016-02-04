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شاهد: أطفال سوريون يصفون حالة الرعب و الدمار بمدارسهم

4/2/2016

تسببت الحرب المستعرة في سوريا منذ خمس سنوات في انهيار  النظام التعليمي في البلاد، حيث قال المتحدث باسم الشرق الأوسط في اليونيسف إن هناك  أكثر من 5000 مدرسة في سوريا غير صالحة للاستعمال .

واضطر الطالب رامي، البالغ من العمر تسع سنوات، للانتقال من منزله بعد أن تعرض لغارة جوية، و مدرسته أصابتها هي الأخرى غارة جوية.

وقال "عندما جئنا  للمدرسة هنا لأول مرة منذ أربعة أشهر جاءت الطائرات وقصفتها ". وأضاف: "لماذا قصفوا المدرسة ، هل لا يريدون أن نحصل على التعليم ويكون لنا مستقبل؟ "

و يضيف "عندما ذهبت إلى المدرسة رأيت حفرة كبيرة في فناء المدرسة ثم دخلت الصف لرؤية الدمار في كل مكان وكان أحد الفصول الدراسية بلا جدران، وكان آخر به ثقب في الجدار".

وقتل في الحرب السورية ما يقدر بنحو 250 ألف شخص وشرد الملايين من منازلهم، مع ستة ملايين نازح من السوريين داخل البلاد وأكثر من أربعة ملايين آخرين خارجها .

 

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