"زيكا" تدفع شركات طيران لتغيير مسار رحلات المضيفات الحوامل

شركات طيران تسمح بتغيير مسار رحلات للمضيفات الحوامل

أعلنت شركات طيران أمريكية وأوروبية كبرى أنها عرضت على أفراد أطقمها من النساء تغيير الرحلات بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس زيكا خلال رحلات معينة لدول متضررة بالمرض.

وتوضح السياسات الجديدة لشركات الطيران مدى تأثير فيروس زيكا -الذي ينقله البعوض والمرتبط بآلاف من حالات تشوه الأجنة في البرازيل- على الركاب وأطقم الضيافة والطيارين على حد سواء.

وفي مذكرة داخلية قالت شركة (يونايتد ايرلاينز) إن المضيفات اللائي ينتظرن حادثا سعيدا والأخريات الراغبات في الانجاب بوسعهن تغيير مسار رحلاتهن لتجنب مناطق متأثرة بزيكا.

وقالت شركات الطيران إن بعضهن قمن بتغيير مسار رحلاتهن بالفعل منذ 17 يناير كانون الثاني الماضي مشيرة إلى حرص الشركات على صحة العاملين بها.

وفي أوروبا تقضي لوائح السلامة بإسناد مهام أرضية لأطقم الضيافة الجوية من الحوامل. وقالت وكالات للسفر إن النساء الحوامل على وشك الوضع بدأن في تجنب منطقتي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بسبب التحذيرات الخاصة بارتباط زيكا بتشوه الأجنة والمواليد.