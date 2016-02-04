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رفع حظر التجول في تونس

4/2/2016

عناصر من الشرطة التونسية بمدينة القصرين -ارشيف

أعلنت  السلطات التونسية اليوم الخميس  رفع حظر التجول الليلي الذي سبق وأن فرضته قبل أسبوعين  على خلفية احتجاجات عنيفة تطالب بفرص عمل في عدة مدن تونسية

وقالت وزارة الداخلية في بيان "تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية تقرر رفع حظر التجول ابتداء من اليوم الخميس

 وكانت وزارة الداخلية التونسية قد فرضت حظر التجول بمدينة القصرين  في 19 يناير الماضي  ابتداء من الساعة 6 مساء وحتى  الخامسة صباحا وامتد بعدها حظر التجول الي مدن اخري وذلك إثر المواجهات العنيفة  التي تجددت بحي الزهور بين قوات الأمن و المتظاهرين والتي قتل فيها شرطي  وذلك على خلفية احتجاج شبان المنطقة على قلة فرص التشغيل.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد وجه كلمة متلفزة للشعب التونسي بعد تلك الاضطرابات أكد فيها أن عناصر مخربة استغلت تلك الاحداث وهاجمت بيوتا ومحال تجارية بغرض سرقتها وأكد أنه كلف الحكومة بإنجاز مشروع قومي يعمل على الحد من البطالة  .

وسبق للسطات التونسية أن فرضت حظر التجول الليلي بعد مقتل 12 من الأمن الرئاسي عبر تفجير حافلة كانت تقلهم  في 24 من نوفمبر الماضي ،وتم رفع الحظر بعده  بشهر تقريبا

 

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