رغم تزايد المخزونات ، أسعار النفط ترتفع 5 بالمئة

ارتفاع اسعار النفط 5%

ارتفع سعر النفط أكثر من خمسة في المئة الأربعاء مع استفادة المستثمرين من هبوط الدولار وضعف أسعار الخام في وقت سابق رغم بيانات أسبوعية أظهرت زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل بأكثر من دولارين ليصل إلى 34.72 دولار للبرميل مقابل 32.30 دولار في وقت سابق من اليوم نفسه وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 7.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات المحللين بزيادة 4.8 مليون برميل

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في أحدث تعامل 1.81 دولار إلى 31.69 دولار للبرميل,

كانت اسعار النفط قد بدأت في الهبوط منذ منتصف عام 2014من 120 دولار للبرميل لتصل الي ادني مستوياتها خلال شهر يناير الماضي حينما وصل سعر البرميل 30 دولار