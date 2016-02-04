دراسة : تعرض النساء للشمس يصيبهن بسرطان الجلد

الدراسة ربطت بين تعرض النساء للشمس والإصابة بسرطان الجلد

أوضحت نتائج دراسة حديثة ارتفاعا متسارعا في معدلات إصابة النساء الأمريكيات بسرطان الجلد نظرا للتعرض لأشعة الشمس داخل المنازل والنوادي لاكتساب لون البشرة النحاسي وذلك بالمقارنة بالرجال.

وفي دراسة على نساء دون الخمسين من العمر من المصابات بسرطان الجلد ممن قمن بإكساب بشرتهن اللون البرونزي داخل البيوت والنوادي وجد أن فرصة إصابتهن بالأورام أكبر بواقع ست مرات عن غيرهن.

وقالت ديان لازوفيتش المشرفة على الدراسة بجامعة مينيسوتا في منيابوليس إن هذه النتيجة تماثل دراسة أخرى أجريت في أستراليا عام 2011 لكن الدراسة السابقة لم تفرق بين النساء والرجال.

وقام الباحثون بتحليل بيانات من 681 مريضة بالغة شخصت بالإصابة بسرطان الجلد بين عامي 2004 و2007 قبل بلوغ سن الخمسين ومقارنتهن بنساء من غير المصابات بسرطان الجلد بين سن 25 و49 عاما.

وقالت نسبة تصل إلى 80 في المئة من النساء المصابات إنهن كن يقمن بأخذ حمامات شمس داخل المنازل والنوادي.