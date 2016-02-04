دراسة: التخصيب الصناعي مرتبط بتشوه الأجنة

أفادت نتائج دراستين إلى أن النسوة اللائي يستخدمن تقنيات الإخصاب الصناعي وأساليب الانجاب الأخرى ربما يكنَّ أكثر عرضة لولادة أطفال يعانون من أورام معينة أو من تأخر النمو العقلي .

وقال واضعو الدراستين اللتين نشرت نتائجهما في دورية طب الأطفال إن السبب وراء احتمالات حدوث هذه المضاعفات يرجع في المقام الأول إلى تأخر سن الانجاب وعوامل صحية أخرى تدفع النسوة إلى تجربة تقنيات الإنجاب المساعدة.

ألا ان الباحثين حذروا من أن هذه النتائج ليست نهائية ولا تمنع النسوة من محاولة الإنجاب بالاستعانة بهذه التقنيات ، ففي الدراسة الاولى استعان الباحثون بسجلات المواليد في النرويج خلال الفترة بين عامي 1984 و2011 وقارنوها بالبيانات الخاصة بالإصابة بالأورام.

وتضمنت الدراسة أكثر من 1.6 مليون طفل منهم 26 ألفا ولدوا بالاستعانة بتقنيات الإنجاب الصناعي ، وتضمنت تقنيات الإنجاب بالوسائل الصناعية زيادة نسبتها 67 في المئة في الإصابة بسرطان الدم إلى جانب زيادة بواقع أربعة أمثال للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.

وتضمنت الدراسة الثانية سجلات أكثر من 330 ألف حالة ولادة بين عامي 2004 و2008 ، وقالت هذه الدراسة إنه من أجل الحد من احتمالات حدوث مضاعفات أثناء الحمل يتعين الاقلاع عن التدخين وتعاطي الخمور والإقلال من التوتر والحفاظ على الوزن المناسب وتناول الغذاء السليم.