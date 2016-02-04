خاص: الجيش اليمني يقتحم معسكر "فرضة نهم" على حدود صنعاء

تمكنت كاميرا الجزيرة مباشر من مرافقة الجيش اليمني الوطني وقوات الشرعية والمقاومة الشعبية بالعاصمة صنعاء أثناء اقتحامها معسكر فرضة نهم التابع للحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وميليشيات الحوثيين.

وجاء دخول قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد معارك عنيفة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، ليسهل التقدم نحو قلب العاصمة صنعاء.

وقد شهدت العاصمة ذاتها انتشارًا غير مسبوق لعناصر ميليشيا الحوثي وآلياتهم العسكرية على وقع معارك نهم، بينما تواصلت المعارك العنيفة بين الجانبين في محيط مدينتي مريس ودمت في الضالع وسط اليمن.