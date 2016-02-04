ترامب يتهم كروز بتزوير نتائج ولاية "آيوا" وكروز يسخر منه

ترامب اتهم كروز بتزوير نتائج انتخابات "آيوا"

اتهم الملياردير دونالد ترامب أمس الأربعاء السيناتور تيد كروز الفائز بانتخابات المؤتمر الحزبي الجمهوري في ولاية آيوا بـ"التزوير"، مطالبا بإعادة الانتخابات في هذه الولاية التي شهدت الاثنين أول عملية تصويت في الانتخابات التمهيدية.

وسارع السناتور كروز إلى الرد على ترامب بلهجة ملؤها السخرية، مشككا بصحة السلامة العقلية لمتصدر السباق الجمهوري على المستوى الوطني، بحسب استطلاعات الرأي.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "بناء على التزوير الذي ارتكبه السناتور تيد كروز خلال انتخابات آيوا، ينبغي إجراء عملية تصويت جديدة، أو إبطال نتائج كروز".

وقد منحت الاستطلاعات ترامب تفوقا في ولاية آيوا، لكنه اضطر إلى قبول المرتبة الثانية مساء الاثنين، مع 24.3% من الأصوات، مقابل 27.7% للسيناتور المحافظ المحسوب على التيار اليميني المتشدد من ولاية تكساس.

واتهم ترامب السناتور كروز بأنه قال قبل التصويت إن بن كارسون، المرشح الجمهوري الآخر، غادر السباق ودعا الناخبين "للتصويت لصالح كروز".

وتابع ترامب "صوت كثير من الناس لكروز بدلا من كارسون بسبب هذا الغش من جانب كروز".

ولم يتأخر رد كروز كثيرا حيث أتى عن طريق تويتر أيضا.

وكتب السناتور الإنجيلي المحافظ مغردا "نوبة غضب شديدة أخرى لترامب. ترامب غاضب جدا من سكان آيوا. في الواقع لقد نظروا إلى سجله".

وأضاف السناتور عن ولاية تكساس إنه لا ينفك يضحك للتغريدات التي يخاطب بها يوميا ترامب جمهوره على موقع التواصل الاجتماعي والبالغ ستة ملايين متابع.

وقال كروز "استيقظ كل يوم واضحك على آخر تغريدات دونالد إنه يتداعى".

وأضاف "نحن بحاجة إلى قائد أعلى للقوات المسلحة وليس إلى مغرد أعلى للقوات المسلحة".