تحقيق مشترك لمصر وإيطاليا بشأن الطالب الإيطالي

الطالب جوليو ريجيني

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها عقدت اجتماعا مع السفير المصري في روما، اليوم الخميس، بشأن واقعة وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة، واتفق الجانبان على إجراء تحقيقات مشتركة لكشف ملابسات الواقعة.

وأضافت الوزارة، في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني باللغة الإيطالية، أن مدير عام الوزارة ميشيل فالنسيز اجتمع مع السفير عمرو حلمي بصورة عاجلة لدراسة سبل التعاون في إجراء التحقيقات على جميع الأصعدة بشكل يتناسب مع جسامة الحدث، وفي إطار علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين.

وقدم السفير حلمي تعازيه في وفاة ريجيني وأكد أن مصر لن تتدخر جهدا في سبيل التوصل إلى الجناة، بحسب بيان الخارجية الإيطالية.

واختفى الطالب الإيطالي يوم 25 يناير الماضي الذي وافق الذكرى الخامسة لثورة يناير. وقال أحد أصدقائه إنه اختفى بعد أن غادر مسكنه في حي الدقي بالجيزة وذهب للقاء صديق بوسط القاهرة.

وعثر على جثته ملقاة في الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية ونقلت إلى مشرحة زينهم بالقاهرة. وقال المستشار أحمد ناجي رئيس نيابة الحوادث بجنوب الجيزة، لأصوات مصرية، إن مناظرة الجثة التي أجرتها النيابة تبين منها وجود آثار تعذيب في أماكن مختلفة من الجسد.