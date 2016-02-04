بن لادن استوحى أحداث سبتمبر من سقوط طائرة مصرية في امريكا

القاعدة :بن لادن استوحي 11 سبتمبر من طائرة مصرية

كشفت صحيفة الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة عبر مقال لم يسبق نشره لناصر الوحيشي -السكرتير الخاص لأسامه بن لادن والذي اغتالته طائرة أميركية بدون طيار في اليمن العام الماضي أن اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة استوحي فكرة أحداث 11 سبتمبر 2001 من حادث سقوط الطائرة المصرية عند السواحل الامريكية والذي سبق احداث سبتمبر بعامين وراح ضحيته 217 شخصا .وذلك وفقا لما نقلته صحيفة الاندبندنت البريطانية يوم الاربعاء

وجاء مقال الوحيشي بعنوان "أحداث 11 سبتمبر القصة غير المروية"، وقال فيه إن التخطيط للهجوم جاء بعد تفجير طائرة مصر للطيران رحلة رقم 990 والتي تحطمت في المحيط الأطلسي أثناء رحلتها من لوس أنجلوس إلى القاهرة.

واضافت الصحيفة أن زعيم القاعدة علق على خبر تعمد الطيار المصري، جميل البطوطي، اسقاط الطائرة ، قائلا: "لماذا لم يصطدم بمبنى ما؟".

وأوضحت أن الفكرة اكتملت لدى بن لادن بعد مقابلته للمهندس المسؤول عن تنفيذ الهجوم، خالد شيخ محمد، الذي تم اتهامه بشكل مستقل باختطاف طائرات أمريكية، وأنه قا بتغيير استراتيجية التنظيم قبيل هجمات سبتمبر، من أجل استهداف الولايات المتحدة، بدلا من حكومات العالم العربي التي تدعم الأمريكان.

ولفتت الصحيفة ألى أنه استكمالاً لهذه الخطة استدعى خالد شيخ محمد أعضاء التنظيم الذين يحملون جوازات سفر، ثم تمّ إرسالهم إلى الولايات المتحدة للتدريب على قيادة الطائرات"، وقد استطاع أعضاء التنظيم خطف الطائرات التي نفذوا بها التفجير الانتحاري والذي خلّف نحو 3000 شخص، كما تسبب في تدمير مبنى التجارة العالمي في نيويورك، ومبنى وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون.

وكانت طائرة مصرية تابعة لشركة مصر للطيران تفجّرت فوق المحيط الأطلسي عام 1999 نتيجة عطلٍ فني بحسب ما ذكر محققون مصريون، لكن الهيئة القومية الأميركية لسلامة النقل قالت إن مساعد الطيار جميل البطوطي أسقط الطائرة عمداً ، لأنه ردّد عبارة "توكّلت على الله" عند إقلاعها.