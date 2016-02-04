بعد أربعة عقود من انطلاقه، معرض الكتاب المصري منارة للثقافة

لأكثر من أربعة عقود، استضافت القاهرة معرض الكتاب الدولي الذي جذب ناشرين وعشاق كتب من مختلف أنحاء العالم ، والآن في دورته السابعة والأربعين تصدر نسخته لهذا العام تحت عنوان "الثقافة على خط المواجهة" وذلك اعترافا بالأحداث المضطربة في المنطقة ، فيما يرى كثيرون من الذين حضروا المعرض، أن الكتب والمعرفة وسيلة لمكافحة الإيديولوجيات المتطرفة

ومن بين تلال من الكتب ، التي تتراوح من الأدب الكلاسيكي، وكتب الكبار و الصغار وما بين الخيالية وغير الخيالية، ينقب رواد المعرض عما يشبع رغباتهم في الثقافة والعلوم ، فيما يقوم الكتاب بتقديم أعمالهم عبر منصات لإلقاء الكلمات والمحاضرات ، واحد من هؤلاء الكتاب هو أحمد رضوان، صاحب كتاب "سنة واحدة، ثلاثة أيام والتي تتناول تجربة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في السلطة.

وعلى الرغم من حملة القمع الأخيرة من قبل الحكومة المصرية على النشطاء والصحفيين، يقول رضوان إنه لم يتعرض لأي رقابة أو مؤاخذات من السلطات ، وبالقرب من مركز المؤتمرات تقبع العديد من أكشاك بيع الكتب والمقامة في الهواء الطلق والتي تماثل في تكوينها سور الأزبكية الذي كان يقع في وسط القاهرة لبيع الكتب المستعملة بأسعار منخفضة.

وعلى الرغم من الحدث الأدبي الكبير يقوم الناشرون بعرض الكتب بأسعار مخفضة بشكل كبير عن أسعارها الأصلية، حيث شوهدت حشود بالقرب من " سور الأزبكية" حيث تباع الكتب بقيمة 5 جنيهات مصرية فقط ، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى العاشر من فبراير الجاري .