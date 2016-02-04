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انخفاض شعبية ميركل إلى أدنى مستوى منذ 4 سنوات

4/2/2016
 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

أظهر استطلاع للرأي أن شعبية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أربعة أعوام ونصف العام، وقالت أغلبية كبيرة ممن تم استطلاعهم إنهم لا يعتقدون إن الحكومة تعالج أزمة اللاجئين على النحو الصحيح.
 
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري لحساب الشبكة الإعلامية "أيه.آر.دي"، انخفاض شعبية حزب ميركل الاتحاد المسيحي الديمقراطي بينما ارتفعت شعبية حزب بديل لألمانيا المناوئ للمهاجرين إلى أعلى مستوياتها حتى الآن.
 
وتعرضت ميركل لضغط متزايد لخفض أعداد المهاجرين بعد دخول ألمانيا 1.1 مليون مهاجر العام الماضي. وزاد القلق الشعبي من المهاجرين بعد أن شارك عدد منهم في حوادث تحرش جنسي بنساء في كولونيا ليلة عيد الميلاد.
 
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في اليومين الأول والثاني من فبراير/شباط أن 46 في المئة فقط من الألمان يؤيدون ميركل، وهي أقل نسبة تأييد لها منذ أغسطس/آب 2011.
  
وكانت شعبيتها قد ارتفعت في أبريل/نيسان العام الماضي قبل اندلاع أزمة المهاجرين إلى 75 في المئة.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 81 في المئة من الألمان لا يعتقدون أن الحكومة تدير أزمة اللاجئين بصورة جيدة. ويشير هذا إلى عدم الثقة من جانب أغلبية كبيرة من الألمان بالإجراءات التي تتخذ للحد من تدفق المهاجرين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وافريقيا وأفغانستان.

وارتفعت شعبية حزب بديل لألمانيا ثلاث نقاط لتصل إلى 12 في المئة. وكان زعيم الحزب قد اقترح في عطلة نهاية الأسبوع إعطاء  الشرطة سلطة استخدام الأسلحة النارية ضد المهاجرين غير الشرعيين.

 

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